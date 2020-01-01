Токеномика ApeJackPot (APET) Откройте для себя ключевую информацию о ApeJackPot (APET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeJackPot (APET) ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that’s the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don’t need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically. Официальный сайт: https://apejackpot.money/ Купить APET сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeJackPot (APET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeJackPot (APET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,62K $ 3,62K $ 3,62K Общее предложение: $ 996,78M $ 996,78M $ 996,78M Оборотное предложение: $ 996,78M $ 996,78M $ 996,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,62K $ 3,62K $ 3,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ApeJackPot (APET)

Токеномика ApeJackPot (APET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeJackPot (APET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APET, изучите текущую цену APET!

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