Токеномика APEDOG (APEDOG) Откройте для себя ключевую информацию о APEDOG (APEDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APEDOG (APEDOG) Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain... Официальный сайт: https://www.apedog.org Whitepaper: https://www.apedog.org Купить APEDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен APEDOG (APEDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APEDOG (APEDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,03K $ 3,03K $ 3,03K Общее предложение: $ 765,00M $ 765,00M $ 765,00M Оборотное предложение: $ 599,21M $ 599,21M $ 599,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,86K $ 3,86K $ 3,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене APEDOG (APEDOG)

Токеномика APEDOG (APEDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APEDOG (APEDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APEDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APEDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEDOG, изучите текущую цену APEDOG!

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