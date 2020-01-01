Токеномика AnyDex (ADX) Откройте для себя ключевую информацию о AnyDex (ADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AnyDex (ADX) AnyDex is a decentralized platform that enables users to trade a wide range of assets, including DeFi tokens, Real-World Assets (RWAs), stocks, options, and indexes. Built on the ERC20 network, AnyDex facilitates impactless, gasless, and synthetic trades, providing seamless exchange opportunities for a variety of financial instruments. The platform's model focuses on bridging the gap between traditional finance (TradFi) and the decentralized ecosystem, targeting multi-trillion-dollar markets. Instead of using a proprietary token, AnyDex supports tokenization with $USDT backing, ensuring reduced risk of de-pegging. Официальный сайт: https://www.anydex.org/ Купить ADX сейчас!

Токеномика и анализ цен AnyDex (ADX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnyDex (ADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,57K $ 53,57K $ 53,57K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,57K $ 53,57K $ 53,57K Исторический максимум: $ 0,205505 $ 0,205505 $ 0,205505 Исторический минимум: $ 0,00529698 $ 0,00529698 $ 0,00529698 Текущая цена: $ 0,00535739 $ 0,00535739 $ 0,00535739 Узнайте больше о цене AnyDex (ADX)

Токеномика AnyDex (ADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AnyDex (ADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADX, изучите текущую цену ADX!

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