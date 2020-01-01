Токеномика AnyDex (ADX)

Токеномика AnyDex (ADX)

Откройте для себя ключевую информацию о AnyDex (ADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AnyDex (ADX)

AnyDex is a decentralized platform that enables users to trade a wide range of assets, including DeFi tokens, Real-World Assets (RWAs), stocks, options, and indexes. Built on the ERC20 network, AnyDex facilitates impactless, gasless, and synthetic trades, providing seamless exchange opportunities for a variety of financial instruments. The platform's model focuses on bridging the gap between traditional finance (TradFi) and the decentralized ecosystem, targeting multi-trillion-dollar markets. Instead of using a proprietary token, AnyDex supports tokenization with $USDT backing, ensuring reduced risk of de-pegging.

Официальный сайт:
https://www.anydex.org/

Токеномика и анализ цен AnyDex (ADX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnyDex (ADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,57K
$ 53,57K$ 53,57K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,57K
$ 53,57K$ 53,57K
Исторический максимум:
$ 0,205505
$ 0,205505$ 0,205505
Исторический минимум:
$ 0,00529698
$ 0,00529698$ 0,00529698
Текущая цена:
$ 0,00535739
$ 0,00535739$ 0,00535739

Токеномика AnyDex (ADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AnyDex (ADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ADX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ADX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADX, изучите текущую цену ADX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.