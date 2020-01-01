Токеномика Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) Откройте для себя ключевую информацию о Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) aMATICc is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 aMATICc token vs. MATIC increases over time as staking rewards accumulate. Официальный сайт: https://www.ankr.com/staking Купить ANKRMATIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 472,53K $ 472,53K $ 472,53K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,47K $ 102,47K $ 102,47K Исторический максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Исторический минимум: $ 0,181612 $ 0,181612 $ 0,181612 Текущая цена: $ 0,21678 $ 0,21678 $ 0,21678 Узнайте больше о цене Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

Токеномика Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANKRMATIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANKRMATIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANKRMATIC, изучите текущую цену ANKRMATIC!

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