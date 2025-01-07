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Цена Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

USD

График цены Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) в реальном времени

$0.601937
$0.601937$0.601937
-2.10%(1D)

Цена Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) сегодня

Текущая цена Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) сегодня составляет 0.601937 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ANKRMATIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ankr Staked MATIC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.24K USD
- Изменение цены Ankr Staked MATIC в течение дня составляет -2.16%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) - USD

За сегодня изменение цены Ankr Staked MATIC на USD составило $ -0.0133046489315233.
За последние 30 дней изменение цены Ankr Staked MATIC на USD составило $ -0.1576905193.
За последние 60 дней изменение цены Ankr Staked MATIC на USD составило $ +0.2917910073.
За последние 90 дней изменение цены Ankr Staked MATIC на USD составило $ +0.15784970389832875.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0133046489315233-2.16%
30 дней$ -0.1576905193-26.19%
60 дней$ +0.2917910073+48.48%
90 дней$ +0.15784970389832875+35.54%

Анализ цен Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Ankr Staked MATIC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.600948
$ 0.600948$ 0.600948

$ 0.633659
$ 0.633659$ 0.633659

$ 2.37
$ 2.37$ 2.37

-0.25%

-2.16%

+9.99%

Рыночная информация Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.24K
$ 2.24K$ 2.24K

0.00
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Что такое Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

aMATICc is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 aMATICc token vs. MATIC increases over time as staking rewards accumulate.

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Источник Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

Официальный веб-сайт

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1 ANKRMATIC к GBP
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1 ANKRMATIC к EUR
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1 ANKRMATIC к USD
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