Цена Ankr Staked FTM (ANKRFTM)
Текущая цена Ankr Staked FTM (ANKRFTM) сегодня составляет 0.839191 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ANKRFTM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ankr Staked FTM:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 52.26 USD
- Изменение цены Ankr Staked FTM в течение дня составляет -3.53%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ANKRFTM к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ANKRFTM.
За сегодня изменение цены Ankr Staked FTM на USD составило $ -0.0307753117468704.
За последние 30 дней изменение цены Ankr Staked FTM на USD составило $ -0.3545352036.
За последние 60 дней изменение цены Ankr Staked FTM на USD составило $ +0.0565201852.
За последние 90 дней изменение цены Ankr Staked FTM на USD составило $ +0.0670636360640223.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0307753117468704
|-3.53%
|30 дней
|$ -0.3545352036
|-42.24%
|60 дней
|$ +0.0565201852
|+6.74%
|90 дней
|$ +0.0670636360640223
|+8.69%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ankr Staked FTM: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.52%
-3.53%
+4.58%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Fantom Liquid Staking from Ankr Staking offers instant liquidity for your staked FTM, enabling you to connect your new aFTMc tokens with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. Fantom Liquid Staking enables you to earn alpha (the return on investment that goes far beyond normal increases in the crypto market index). Ankr Staking can connect you to the best ways to earn more crypto by staking, arbitrage trading, liquidity mining, yield farming, and much more.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ANKRFTM к AUD
A$1.33431369
|1 ANKRFTM к GBP
￡0.66296089
|1 ANKRFTM к EUR
€0.80562336
|1 ANKRFTM к USD
$0.839191
|1 ANKRFTM к MYR
RM3.75957568
|1 ANKRFTM к TRY
₺29.65700994
|1 ANKRFTM к JPY
¥132.35720452
|1 ANKRFTM к RUB
₽89.78504509
|1 ANKRFTM к INR
₹71.95223634
|1 ANKRFTM к IDR
Rp13,535.33681473
|1 ANKRFTM к PHP
₱48.76538901
|1 ANKRFTM к EGP
￡E.42.49663224
|1 ANKRFTM к BRL
R$5.11067319
|1 ANKRFTM к CAD
C$1.20004313
|1 ANKRFTM к BDT
৳102.2134638
|1 ANKRFTM к NGN
₦1,297.04521769
|1 ANKRFTM к UAH
₴35.50617121
|1 ANKRFTM к VES
Bs43.637932
|1 ANKRFTM к PKR
Rs233.8825317
|1 ANKRFTM к KZT
₸443.78098462
|1 ANKRFTM к THB
฿28.93530568
|1 ANKRFTM к TWD
NT$27.47511334
|1 ANKRFTM к CHF
Fr0.7552719
|1 ANKRFTM к HKD
HK$6.52051407
|1 ANKRFTM к MAD
.د.م8.39191