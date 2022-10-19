Токеномика AnimeSwap (ANI) Откройте для себя ключевую информацию о AnimeSwap (ANI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AnimeSwap (ANI) The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages Официальный сайт: https://app.animeswap.org/ Whitepaper: https://docs.animeswap.org/blog/animeswap-v1 Купить ANI сейчас!

Токеномика и анализ цен AnimeSwap (ANI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnimeSwap (ANI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,27K $ 2,27K $ 2,27K Исторический максимум: $ 0,02537295 $ 0,02537295 $ 0,02537295 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022674 $ 0,00022674 $ 0,00022674 Узнайте больше о цене AnimeSwap (ANI)

Токеномика AnimeSwap (ANI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AnimeSwap (ANI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANI, изучите текущую цену ANI!

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