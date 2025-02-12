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Цена Angle Staked EURA (STEUR)

USD

График цены Angle Staked EURA (STEUR) в реальном времени

$1.1
$1.1$1.1
+0.40%(1D)

Цена Angle Staked EURA (STEUR) сегодня

Текущая цена Angle Staked EURA (STEUR) сегодня составляет 1.1 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STEUR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Angle Staked EURA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 975.68 USD
- Изменение цены Angle Staked EURA в течение дня составляет +0.44%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Angle Staked EURA (STEUR) - USD

За сегодня изменение цены Angle Staked EURA на USD составило $ +0.0048702.
За последние 30 дней изменение цены Angle Staked EURA на USD составило $ +0.0177460800.
За последние 60 дней изменение цены Angle Staked EURA на USD составило $ -0.0085598700.
За последние 90 дней изменение цены Angle Staked EURA на USD составило $ -0.0117888553091864.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0048702+0.44%
30 дней$ +0.0177460800+1.61%
60 дней$ -0.0085598700-0.77%
90 дней$ -0.0117888553091864-1.06%

Анализ цен Angle Staked EURA (STEUR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Angle Staked EURA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

+0.12%

+0.44%

-0.11%

Рыночная информация Angle Staked EURA (STEUR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 975.68
$ 975.68$ 975.68

0.00
0.00 0.00

Что такое Angle Staked EURA (STEUR)

stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.

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Источник Angle Staked EURA (STEUR)

Официальный веб-сайт

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STEUR на местную валюту

1 STEUR к AUD
A$1.738
1 STEUR к GBP
0.88
1 STEUR к EUR
1.056
1 STEUR к USD
$1.1
1 STEUR к MYR
RM4.906
1 STEUR к TRY
39.622
1 STEUR к JPY
¥168.344
1 STEUR к RUB
106.172
1 STEUR к INR
95.469
1 STEUR к IDR
Rp18,032.784
1 STEUR к PHP
63.954
1 STEUR к EGP
￡E.55.495
1 STEUR к BRL
R$6.336
1 STEUR к CAD
C$1.562
1 STEUR к BDT
133.606
1 STEUR к NGN
1,654.125
1 STEUR к UAH
45.859
1 STEUR к VES
Bs66
1 STEUR к PKR
Rs306.911
1 STEUR к KZT
556.677
1 STEUR к THB
฿37.477
1 STEUR к TWD
NT$36.102
1 STEUR к CHF
Fr1.001
1 STEUR к HKD
HK$8.569
1 STEUR к MAD
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