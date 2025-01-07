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Цена Amulet Staked SOL (AMTSOL)

USD

График цены Amulet Staked SOL (AMTSOL) в реальном времени

$249.65
$249.65$249.65
+0.20%(1D)

Цена Amulet Staked SOL (AMTSOL) сегодня

Текущая цена Amulet Staked SOL (AMTSOL) сегодня составляет 249.65 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.10M USD. Цена AMTSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Amulet Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.70 USD
- Изменение цены Amulet Staked SOL в течение дня составляет +0.30%
- Оборотное предложение составляет 4.42K USD

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Ценовые показатели Amulet Staked SOL (AMTSOL) - USD

За сегодня изменение цены Amulet Staked SOL на USD составило $ +0.734603.
За последние 30 дней изменение цены Amulet Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Amulet Staked SOL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Amulet Staked SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.734603+0.30%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Amulet Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 247.79
$ 247.79$ 247.79

$ 254.75
$ 254.75$ 254.75

$ 270.14
$ 270.14$ 270.14

+0.18%

+0.30%

+13.57%

Рыночная информация Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 14.70
$ 14.70$ 14.70

4.42K
4.42K 4.42K

Что такое Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.

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Источник Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Официальный веб-сайт

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AMTSOL на местную валюту

1 AMTSOL к AUD
A$396.9435
1 AMTSOL к GBP
197.2235
1 AMTSOL к EUR
239.664
1 AMTSOL к USD
$249.65
1 AMTSOL к MYR
RM1,123.425
1 AMTSOL к TRY
8,820.1345
1 AMTSOL к JPY
¥39,382.2875
1 AMTSOL к RUB
26,585.2285
1 AMTSOL к INR
21,397.5015
1 AMTSOL к IDR
Rp4,026,612.3395
1 AMTSOL к PHP
14,504.665
1 AMTSOL к EGP
￡E.12,644.7725
1 AMTSOL к BRL
R$1,525.3615
1 AMTSOL к CAD
C$356.9995
1 AMTSOL к BDT
30,452.307
1 AMTSOL к NGN
385,856.5435
1 AMTSOL к UAH
10,587.6565
1 AMTSOL к VES
Bs12,981.8
1 AMTSOL к PKR
Rs69,832.098
1 AMTSOL к KZT
132,509.227
1 AMTSOL к THB
฿8,612.925
1 AMTSOL к TWD
NT$8,173.541
1 AMTSOL к CHF
Fr224.685
1 AMTSOL к HKD
HK$1,939.7805
1 AMTSOL к MAD
.د.م2,503.9895