Токеномика Amocucinare (AMORE)

Токеномика Amocucinare (AMORE)

Откройте для себя ключевую информацию о Amocucinare (AMORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Amocucinare (AMORE)

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

Официальный сайт:
https://www.youtube.com/@amocucinare

Токеномика и анализ цен Amocucinare (AMORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amocucinare (AMORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Общее предложение:
$ 991,67M
$ 991,67M$ 991,67M
Оборотное предложение:
$ 903,40M
$ 903,40M$ 903,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M
Исторический максимум:
$ 0,01469843
$ 0,01469843$ 0,01469843
Исторический минимум:
$ 0,00124895
$ 0,00124895$ 0,00124895
Текущая цена:
$ 0,00157593
$ 0,00157593$ 0,00157593

Токеномика Amocucinare (AMORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Amocucinare (AMORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMORE, изучите текущую цену AMORE!

Прогноз цены AMORE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.