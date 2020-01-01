Токеномика Amocucinare (AMORE) Откройте для себя ключевую информацию о Amocucinare (AMORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amocucinare (AMORE) $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Официальный сайт: https://www.youtube.com/@amocucinare Купить AMORE сейчас!

Токеномика и анализ цен Amocucinare (AMORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amocucinare (AMORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Общее предложение: $ 991,67M $ 991,67M $ 991,67M Оборотное предложение: $ 903,40M $ 903,40M $ 903,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Исторический максимум: $ 0,01469843 $ 0,01469843 $ 0,01469843 Исторический минимум: $ 0,00124895 $ 0,00124895 $ 0,00124895 Текущая цена: $ 0,00157593 $ 0,00157593 $ 0,00157593 Узнайте больше о цене Amocucinare (AMORE)

Токеномика Amocucinare (AMORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amocucinare (AMORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMORE, изучите текущую цену AMORE!

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