Токеномика Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Откройте для себя ключевую информацию о Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Официальный сайт: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/ Купить STAPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,19M $ 11,19M $ 11,19M Общее предложение: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Оборотное предложение: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,19M $ 11,19M $ 11,19M Исторический максимум: $ 19,62 $ 19,62 $ 19,62 Исторический минимум: $ 0,103468 $ 0,103468 $ 0,103468 Текущая цена: $ 5,55 $ 5,55 $ 5,55 Узнайте больше о цене Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Токеномика Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAPT, изучите текущую цену STAPT!

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