Сегодняшняя цена American Account Trust Fund

Текущая цена American Account Trust Fund (AATF) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AATF на USD составляет $ 0 за AATF.

На данный момент American Account Trust Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 209,23, при оборотном предложении 1000,00M AATF. В течение последних 24 часов, AATF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00333064, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AATF изменился на -0,00% за последний час и на -24,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация American Account Trust Fund (AATF)

Рыночная капитализация $ 12,21K$ 12,21K $ 12,21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,21K$ 12,21K $ 12,21K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 999 511,685134 999 999 511,685134 999 999 511,685134

Текущая рыночная капитализация American Account Trust Fund составляет $ 12,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AATF составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999511.685134. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,21K.