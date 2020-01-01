Токеномика Ambra (AMBR) Откройте для себя ключевую информацию о Ambra (AMBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ambra (AMBR) Ton Whales is a product company creating easy-to-use and easy-to-understand products related to сrytpo and Web3. Whales launched the first and largest mining and staking pools on the TON blockchain. The total amount of blocked funds in Ton Whales' staking is currently 35 million dollars. The team has also launched the Tonhub wallet (https://tonhub.com/), Ton Explorer (https://tonwhales.com/explorer), and one of the most successful NFT collections, the Whales Club (https://tonwhales.com/club). In addition, Ton Whales are working on launching their own non-custodial crypto bank cards. The Ambra token will be used for fundraising. In addition, the token will be used to increase the limits of bank cards. The token is now traded on several DEX. After the launch of the project, we plan to list it on several large CEXs Официальный сайт: https://tonwhales.com/ Купить AMBR сейчас!

Токеномика и анализ цен Ambra (AMBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ambra (AMBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 849,42M $ 849,42M $ 849,42M Исторический максимум: $ 0,727883 $ 0,727883 $ 0,727883 Исторический минимум: $ 0,066845 $ 0,066845 $ 0,066845 Текущая цена: $ 0,084942 $ 0,084942 $ 0,084942 Узнайте больше о цене Ambra (AMBR)

Токеномика Ambra (AMBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ambra (AMBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMBR, изучите текущую цену AMBR!

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