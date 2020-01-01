Токеномика Ambit USD (AUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Ambit USD (AUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ambit USD (AUSD) AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance. Официальный сайт: https://ambit.finance/ Whitepaper: https://docs.ambit.finance/ Купить AUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Ambit USD (AUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ambit USD (AUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Исторический максимум: $ 1,087 $ 1,087 $ 1,087 Исторический минимум: $ 0,740389 $ 0,740389 $ 0,740389 Текущая цена: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Узнайте больше о цене Ambit USD (AUSD)

Токеномика Ambit USD (AUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ambit USD (AUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUSD, изучите текущую цену AUSD!

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