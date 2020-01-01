Токеномика ALVA (AA) Откройте для себя ключевую информацию о ALVA (AA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALVA (AA) What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games Официальный сайт: https://alvacoin.com/ Whitepaper: https://alvacoin.com/whitepaper.pdf Купить AA сейчас!

Токеномика и анализ цен ALVA (AA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALVA (AA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,85K $ 66,85K $ 66,85K Общее предложение: $ 19,00K $ 19,00K $ 19,00K Оборотное предложение: $ 11,04K $ 11,04K $ 11,04K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,08K $ 115,08K $ 115,08K Исторический максимум: $ 11 895,36 $ 11 895,36 $ 11 895,36 Исторический минимум: $ 5,7 $ 5,7 $ 5,7 Текущая цена: $ 6,06 $ 6,06 $ 6,06 Узнайте больше о цене ALVA (AA)

Токеномика ALVA (AA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALVA (AA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AA, изучите текущую цену AA!

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