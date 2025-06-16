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Цена ALVA (AA)

USD

График цены ALVA (AA) в реальном времени

$16,76
$16,76$16,76
+2,30%(1D)

Цена ALVA (AA) сегодня

Текущая цена ALVA (AA) сегодня составляет 16,76 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 185,00K USD. Цена AA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ALVA:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены ALVA в течение дня составляет +2,30%
- Оборотное предложение составляет 11,04K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене AA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах AA.

Ценовые показатели ALVA (AA) - USD

За сегодня изменение цены ALVA на USD составило $ +0,377204.
За последние 30 дней изменение цены ALVA на USD составило $ +0,5297165600.
За последние 60 дней изменение цены ALVA на USD составило $ +2,2167412880.
За последние 90 дней изменение цены ALVA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,377204+2,30%
30 дней$ +0,5297165600+3,16%
60 дней$ +2,2167412880+13,23%
90 дней$ 0--

Анализ цен ALVA (AA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен ALVA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 16,32
$ 16,32$ 16,32

$ 17,58
$ 17,58$ 17,58

$ 11 895,36
$ 11 895,36$ 11 895,36

-1,39%

+2,30%

+2,60%

Рыночная информация ALVA (AA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 185,00K
$ 185,00K$ 185,00K

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11,04K
11,04K 11,04K

Что такое ALVA (AA)

What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games

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Токеномика ALVA (AA)

Понимание токеномики ALVA (AA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AA прямо сейчас!

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

AA на местную валюту

1 AA к VND
441 039,4
1 AA к AUD
A$25,4752
1 AA к GBP
12,2348
1 AA к EUR
14,4136
1 AA к USD
$16,76
1 AA к MYR
RM71,0624
1 AA к TRY
659,8412
1 AA к JPY
¥2 413,44
1 AA к RUB
1 317,6712
1 AA к INR
1 440,0192
1 AA к IDR
Rp274 754,0544
1 AA к KRW
22 740,806
1 AA к PHP
943,2528
1 AA к EGP
￡E.842,19
1 AA к BRL
R$92,18
1 AA к CAD
C$22,626
1 AA к BDT
2 048,7424
1 AA к NGN
25 904,0884
1 AA к UAH
696,378
1 AA к VES
Bs1 676
1 AA к PKR
Rs4 742,4096
1 AA к KZT
8 590,338
1 AA к THB
฿543,024
1 AA к TWD
NT$492,9116
1 AA к AED
د.إ61,5092
1 AA к CHF
Fr13,5756
1 AA к HKD
HK$131,3984
1 AA к MAD
.د.م152,516
1 AA к MXN
$316,2612