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Текущая цена Altura Vault Tokens сегодня составляет 0.42443 USD. Рыночная капитализация AVLT составляет 12,578,769 USD. Отслеживайте обновления цен AVLT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Altura Vault Tokens сегодня составляет 0.42443 USD. Рыночная капитализация AVLT составляет 12,578,769 USD. Отслеживайте обновления цен AVLT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Altura Vault Tokens (AVLT)

Не в листинге

Текущая цена 1 AVLT в USD:

$0.424462
$0.424462$0.424462
-2.50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Altura Vault Tokens (AVLT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:05:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Altura Vault Tokens

Текущая цена Altura Vault Tokens (AVLT) сегодня составляет $ 0.42443 с изменением 5.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVLT на USD составляет $ 0.42443 за AVLT.

На данный момент Altura Vault Tokens занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,578,769, при оборотном предложении 29.64M AVLT. В течение последних 24 часов, AVLT торговался в диапазоне от $ 0.418435 (минимум) до $ 0.4702 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.098, тогда как исторический минимум составил $ 0.08379.

В краткосрочной перспективе AVLT изменился на -0.67% за последний час и на +68.16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21.64K.

Рыночная информация Altura Vault Tokens (AVLT)

$ 12.58M
$ 12.58M$ 12.58M

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

$ 12.58M
$ 12.58M$ 12.58M

29.64M
29.64M 29.64M

29,636,854.531093
29,636,854.531093 29,636,854.531093

Текущая рыночная капитализация Altura Vault Tokens составляет $ 12.58M, при 24-часовом объеме торгов $ 21.64K. Циркулируещее обращение AVLT составляет 29.64M, а общее предложение – 29636854.531093. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.58M.

История цен Altura Vault Tokens в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.418435
$ 0.418435$ 0.418435
Мин 24Ч
$ 0.4702
$ 0.4702$ 0.4702
Макс 24Ч

$ 0.418435
$ 0.418435$ 0.418435

$ 0.4702
$ 0.4702$ 0.4702

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 0.08379
$ 0.08379$ 0.08379

-0.67%

-5.11%

+68.16%

+68.16%

История цен Altura Vault Tokens (AVLT) в USD

За сегодня изменение цены Altura Vault Tokens на USD составило $ -0.022899402932294144.
За последние 30 дней изменение цены Altura Vault Tokens на USD составило $ -0.2307711644.
За последние 60 дней изменение цены Altura Vault Tokens на USD составило $ -0.2588078643.
За последние 90 дней изменение цены Altura Vault Tokens на USD составило $ +0.00000002901772514.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.022899402932294144-5.11%
30 дней$ -0.2307711644-54.37%
60 дней$ -0.2588078643-60.97%
90 дней$ +0.00000002901772514+0.00%

Прогноз цены Altura Vault Tokens

Прогноз цены Altura Vault Tokens (AVLT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVLT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Altura Vault Tokens (AVLT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Altura Vault Tokens потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Altura Vault Tokens достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AVLT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Altura Vault Tokens».

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Источник Altura Vault Tokens (AVLT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

О Altura Vault Tokens

Какова текущая цена Altura Vault Tokens в реальном времени?

Altura Vault Tokens оценивается в ₽31.754528252768720000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -5.11%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок AVLT?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽31.3060010589432400000 и ₽35.17889683682080000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Altura Vault Tokens в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #1036 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽941104247.0974043760000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 29636854.531093 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Altura Vault Tokens?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:05:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Altura Vault Tokens (AVLT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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