Сегодняшняя цена Altura Vault Tokens

Текущая цена Altura Vault Tokens (AVLT) сегодня составляет $ 0.42443 с изменением 5.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVLT на USD составляет $ 0.42443 за AVLT.

На данный момент Altura Vault Tokens занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,578,769, при оборотном предложении 29.64M AVLT. В течение последних 24 часов, AVLT торговался в диапазоне от $ 0.418435 (минимум) до $ 0.4702 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.098, тогда как исторический минимум составил $ 0.08379.

В краткосрочной перспективе AVLT изменился на -0.67% за последний час и на +68.16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21.64K.

Рыночная информация Altura Vault Tokens (AVLT)

Рыночная капитализация $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Объем (24Ч) $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Оборотное предложение 29.64M 29.64M 29.64M Общее предложение 29,636,854.531093 29,636,854.531093 29,636,854.531093

Текущая рыночная капитализация Altura Vault Tokens составляет $ 12.58M, при 24-часовом объеме торгов $ 21.64K. Циркулируещее обращение AVLT составляет 29.64M, а общее предложение – 29636854.531093. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.58M.