Токеномика AltCTRL (CTRL)

Токеномика AltCTRL (CTRL)

Откройте для себя ключевую информацию о AltCTRL (CTRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AltCTRL (CTRL)

AltCTRL is more than just a platform; it's a movement towards a decentralized, inclusive, and secure financial future. Our ethos revolves around:

  • Empowerment: Providing tools and resources that empower our users to take control of their financial future.
  • Security: Prioritizing the safety and protection of our users' interests, with state-of-the-art security measures.
  • Innovation: Continuously pushing the boundaries of what's possible in DeFi, ensuring that our community stays ahead of the curve. Community: Building a platform that is shaped by and for our community, fostering an environment of collaboration and mutual growth.

We're here to make the crypto space accessible, secure, and community-driven, ensuring a fulfilling journey for every user.

Официальный сайт:
https://altctrl.com
Whitepaper:
https://altctrl.com/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен AltCTRL (CTRL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AltCTRL (CTRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 42,00M
$ 42,00M$ 42,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 931,24K
$ 931,24K$ 931,24K
Исторический максимум:
$ 0,03965455
$ 0,03965455$ 0,03965455
Исторический минимум:
$ 0,0027158
$ 0,0027158$ 0,0027158
Текущая цена:
$ 0,02215649
$ 0,02215649$ 0,02215649

Токеномика AltCTRL (CTRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AltCTRL (CTRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTRL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTRL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTRL, изучите текущую цену CTRL!

Прогноз цены CTRL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.