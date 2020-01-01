Токеномика AlphaDOGE (ALPHADOGE) Откройте для себя ключевую информацию о AlphaDOGE (ALPHADOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AlphaDOGE (ALPHADOGE) AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny. Официальный сайт: https://alphadoge.vip/ Купить ALPHADOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен AlphaDOGE (ALPHADOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlphaDOGE (ALPHADOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,73K $ 8,73K $ 8,73K Общее предложение: $ 699,43M $ 699,43M $ 699,43M Оборотное предложение: $ 699,43M $ 699,43M $ 699,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,73K $ 8,73K $ 8,73K Исторический максимум: $ 0,00182317 $ 0,00182317 $ 0,00182317 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Токеномика AlphaDOGE (ALPHADOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AlphaDOGE (ALPHADOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPHADOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPHADOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPHADOGE, изучите текущую цену ALPHADOGE!

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