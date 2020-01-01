Токеномика AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Токеномика AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о AlphaDOGE (ALPHADOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AlphaDOGE (ALPHADOGE)

AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny.

Официальный сайт:
https://alphadoge.vip/

Токеномика и анализ цен AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlphaDOGE (ALPHADOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,73K
$ 8,73K$ 8,73K
Общее предложение:
$ 699,43M
$ 699,43M$ 699,43M
Оборотное предложение:
$ 699,43M
$ 699,43M$ 699,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,73K
$ 8,73K$ 8,73K
Исторический максимум:
$ 0,00182317
$ 0,00182317$ 0,00182317
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика AlphaDOGE (ALPHADOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AlphaDOGE (ALPHADOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALPHADOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALPHADOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPHADOGE, изучите текущую цену ALPHADOGE!

Прогноз цены ALPHADOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.