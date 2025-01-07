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Цена Alpha Shares V2 ($ALPHA)

USD

График цены Alpha Shares V2 ($ALPHA) в реальном времени

$0.050668
$0.050668$0.050668
-0.30%(1D)

Цена Alpha Shares V2 ($ALPHA) сегодня

Текущая цена Alpha Shares V2 ($ALPHA) сегодня составляет 0.050668 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена $ALPHA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Alpha Shares V2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.08 USD
- Изменение цены Alpha Shares V2 в течение дня составляет -0.32%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Alpha Shares V2 ($ALPHA) - USD

За сегодня изменение цены Alpha Shares V2 на USD составило $ -0.00016576072405156.
За последние 30 дней изменение цены Alpha Shares V2 на USD составило $ -0.0083750099.
За последние 60 дней изменение цены Alpha Shares V2 на USD составило $ -0.0154748330.
За последние 90 дней изменение цены Alpha Shares V2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00016576072405156-0.32%
30 дней$ -0.0083750099-16.52%
60 дней$ -0.0154748330-30.54%
90 дней$ 0--

Анализ цен Alpha Shares V2 ($ALPHA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Alpha Shares V2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.050677
$ 0.050677$ 0.050677

$ 0.051347
$ 0.051347$ 0.051347

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

-0.66%

-0.32%

+3.14%

Рыночная информация Alpha Shares V2 ($ALPHA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.08
$ 10.08$ 10.08

0.00
0.00 0.00

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Источник Alpha Shares V2 ($ALPHA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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$ALPHA на местную валюту

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1 $ALPHA к GBP
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