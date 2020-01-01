Токеномика Alpha Radar AI (ARBOT) Откройте для себя ключевую информацию о Alpha Radar AI (ARBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alpha Radar AI (ARBOT) What is the project about? Alpha Radar AI (arbot) is an AI-powered Telegram bot that automatically identifies potential alpha from hundreds, thousands of new projects every day. The bot screens and accurately identifies potential projects 24/7, making it the #1 assistant for both experienced crypto investors and newcomers in finding potential investment opportunities! What makes your project unique? Alpha Radar Bot tirelessly searches for and analyzes projects 24/7, something that human researchers cannot achieve The bot extensively search through multiple data sources (eg. X, blockchain explorer, audit report, community activeness) making it easy to identify abundant new projects before they are well-known. The Bot is powered by AI model that is trained with abundant project data, and can identify signals of a project becoming alpha at the very beginning. History of your project. Alpha Radar AI team composed of experienced data scientists, AI experts and cryptocurrency experts. With years of dedication in the Fintech, the team have achieved remarkable success in the web 2.0 Fintech area with solid capabilities in quantitative trading, platform development, data analysis, and more. What’s next for your project? After the successful bot launch, we'll continue to build the "Alpha Radar Universe": $ARBOT: holders can enjoy staking rewards, unlock advanced trading features and boost potential alpha candidate they desire AI & data: our core strength to detect alpha through data collection, and our AI determine accurate alpha score Alpha tools: Include alpha new liquidity scanner, alpha radar bot and Alpha Sniper What can your token be used for? receive staking rewards from tax revenue and subscription fee

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Токеномика и анализ цен Alpha Radar AI (ARBOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alpha Radar AI (ARBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,47K $ 74,47K $ 74,47K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 71,16M $ 71,16M $ 71,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,65K $ 104,65K $ 104,65K Исторический максимум: $ 0,01463061 $ 0,01463061 $ 0,01463061 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00104646 $ 0,00104646 $ 0,00104646 Узнайте больше о цене Alpha Radar AI (ARBOT)

Токеномика Alpha Radar AI (ARBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alpha Radar AI (ARBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARBOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARBOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARBOT, изучите текущую цену ARBOT!

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