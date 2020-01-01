Токеномика AllDomains (ALL) Откройте для себя ключевую информацию о AllDomains (ALL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AllDomains (ALL) The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. Официальный сайт: https://alldomains.id Whitepaper: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token Купить ALL сейчас!

Токеномика и анализ цен AllDomains (ALL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllDomains (ALL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 183,22K $ 183,22K $ 183,22K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 192,06M $ 192,06M $ 192,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 953,96K $ 953,96K $ 953,96K Исторический максимум: $ 0,01849813 $ 0,01849813 $ 0,01849813 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00095396 $ 0,00095396 $ 0,00095396 Узнайте больше о цене AllDomains (ALL)

Токеномика AllDomains (ALL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AllDomains (ALL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALL, изучите текущую цену ALL!

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