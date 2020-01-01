Токеномика AllDomains (ALL)

Токеномика AllDomains (ALL)

Откройте для себя ключевую информацию о AllDomains (ALL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AllDomains (ALL)

The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities.

Официальный сайт:
https://alldomains.id
Whitepaper:
https://docs.alldomains.id/protocol/all-token

Токеномика и анализ цен AllDomains (ALL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllDomains (ALL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 183,22K
$ 183,22K$ 183,22K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 192,06M
$ 192,06M$ 192,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 953,96K
$ 953,96K$ 953,96K
Исторический максимум:
$ 0,01849813
$ 0,01849813$ 0,01849813
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00095396
$ 0,00095396$ 0,00095396

Токеномика AllDomains (ALL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AllDomains (ALL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALL, изучите текущую цену ALL!

Прогноз цены ALL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.