Цена Alien Chicken Farm (ACF)
Текущая цена Alien Chicken Farm (ACF) сегодня составляет 0.884631 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ACF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Alien Chicken Farm:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 199.05 USD
- Изменение цены Alien Chicken Farm в течение дня составляет -0.83%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ACF к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ACF.
За сегодня изменение цены Alien Chicken Farm на USD составило $ -0.0074581378792901.
За последние 30 дней изменение цены Alien Chicken Farm на USD составило $ -0.5151544242.
За последние 60 дней изменение цены Alien Chicken Farm на USD составило $ -0.4291860720.
За последние 90 дней изменение цены Alien Chicken Farm на USD составило $ -0.3351393202556107.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0074581378792901
|-0.83%
|30 дней
|$ -0.5151544242
|-58.23%
|60 дней
|$ -0.4291860720
|-48.51%
|90 дней
|$ -0.3351393202556107
|-27.47%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Alien Chicken Farm: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.43%
-0.83%
-47.60%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Alien Chicken farm(ACF) is the simplest Play-And-Earn game on the Solana Blockchain and one of the first games on Solana to Go-Live. Alien Chicken Farm is inspired by classic breeding and town-space real-time strategy games ACF players [aka farmers] can earn by: 1. Breeding Chickens and selling them on the marketplace. 2. Collecting and breeding rare Chickens 3. Breeding and Culling Chickens for $FEED tokens that are needed to breed Chickens. Starting in May 2022, the players can buy the Alien Chicken Farm governance token, $ACF, which represents a real slice of the game universe as it has governance rights & dividends built into it. [To be activated in late-2022] ACF is built as a fun and educational way to introduce the world to blockchain and the P2E ecosystem in the simplest gameplay possible.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ACF к AUD
A$1.40656329
|1 ACF к GBP
￡0.69885849
|1 ACF к EUR
€0.84924576
|1 ACF к USD
$0.884631
|1 ACF к MYR
RM3.96314688
|1 ACF к TRY
₺31.26285954
|1 ACF к JPY
¥139.52400132
|1 ACF к RUB
₽94.64667069
|1 ACF к INR
₹75.84826194
|1 ACF к IDR
Rp14,268.23993793
|1 ACF к PHP
₱51.40590741
|1 ACF к EGP
￡E.44.79771384
|1 ACF к BRL
R$5.38740279
|1 ACF к CAD
C$1.26502233
|1 ACF к BDT
৳107.7480558
|1 ACF к NGN
₦1,367.27682729
|1 ACF к UAH
₴37.42873761
|1 ACF к VES
Bs46.000812
|1 ACF к PKR
Rs246.5466597
|1 ACF к KZT
₸467.81056542
|1 ACF к THB
฿30.50207688
|1 ACF к TWD
NT$28.96281894
|1 ACF к CHF
Fr0.7961679
|1 ACF к HKD
HK$6.87358287
|1 ACF к MAD
.د.م8.84631