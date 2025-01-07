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Цена Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

USD

График цены Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) в реальном времени

$2.74
$2.74$2.74
-23.10%(1D)

Цена Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) сегодня

Текущая цена Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) сегодня составляет 2.74 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DBABA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Alibaba Tokenized Stock Defichain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.08 USD
- Изменение цены Alibaba Tokenized Stock Defichain в течение дня составляет -23.15%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) - USD

За сегодня изменение цены Alibaba Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -0.825055684464152.
За последние 30 дней изменение цены Alibaba Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -2.2868651020.
За последние 60 дней изменение цены Alibaba Tokenized Stock Defichain на USD составило $ +0.0735081720.
За последние 90 дней изменение цены Alibaba Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -7.471624700583469.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.825055684464152-23.15%
30 дней$ -2.2868651020-83.46%
60 дней$ +0.0735081720+2.68%
90 дней$ -7.471624700583469-73.16%

Анализ цен Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Alibaba Tokenized Stock Defichain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.72
$ 2.72$ 2.72

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 136.82
$ 136.82$ 136.82

+0.03%

-23.15%

-41.63%

Рыночная информация Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.08
$ 3.08$ 3.08

0.00
0.00 0.00

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Источник Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

Официальный веб-сайт

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DBABA на местную валюту

1 DBABA к AUD
A$4.3566
1 DBABA к GBP
2.1646
1 DBABA к EUR
2.6304
1 DBABA к USD
$2.74
1 DBABA к MYR
RM12.2752
1 DBABA к TRY
96.8316
1 DBABA к JPY
¥432.1528
1 DBABA к RUB
293.1526
1 DBABA к INR
234.9276
1 DBABA к IDR
Rp44,193.5422
1 DBABA к PHP
159.2214
1 DBABA к EGP
￡E.138.7536
1 DBABA к BRL
R$16.6866
1 DBABA к CAD
C$3.9182
1 DBABA к BDT
333.732
1 DBABA к NGN
4,234.9166
1 DBABA к UAH
115.9294
1 DBABA к VES
Bs142.48
1 DBABA к PKR
Rs763.638
1 DBABA к KZT
1,448.9668
1 DBABA к THB
฿94.4752
1 DBABA к TWD
NT$89.7076
1 DBABA к CHF
Fr2.466
1 DBABA к HKD
HK$21.2898
1 DBABA к MAD
.د.م27.4