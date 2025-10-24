Что такое AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG. AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100. In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system's growth without directly managing trading accounts.

Источник AlgonFX (ALG) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AlgonFX (ALG) Сколько стоит AlgonFX (ALG) на сегодня? Актуальная цена ALG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ALG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ALG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AlgonFX? Рыночная капитализация ALG составляет $ 632,71K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ALG? Циркулирующее предложение ALG составляет 999,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ALG? ALG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00107509 USD . Какова была минимальная цена ALG за все время (ATL)? ALG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ALG? Объем торгов за последние 24 часа для ALG составляет -- USD . Вырастет ли ALG в цене в этом году? ALG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ALG для более подробного анализа.

