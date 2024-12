Что такое Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Our system involves Natural Language Processing (NLP), Code Generation, Web Framework Integration, and access to a Limited OS API. The Large Language Model (LLM) plays a pivotal role throughout the process, handling everything from parsing user input to generating executable code.

Источник Alchemist AI (ALCH) Официальный веб-сайт