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Цена Alchemist AI (ALCH)

USD

График цены Alchemist AI (ALCH) в реальном времени

$0.093024
$0.093024$0.093024
+21.80%(1D)

Цена Alchemist AI (ALCH) сегодня

Текущая цена Alchemist AI (ALCH) сегодня составляет 0.093027 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 78.36M USD. Цена ALCH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Alchemist AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.05M USD
- Изменение цены Alchemist AI в течение дня составляет +21.84%
- Оборотное предложение составляет 850.00M USD

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Ценовые показатели Alchemist AI (ALCH) - USD

За сегодня изменение цены Alchemist AI на USD составило $ +0.01667564.
За последние 30 дней изменение цены Alchemist AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Alchemist AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Alchemist AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01667564+21.84%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Alchemist AI (ALCH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Alchemist AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.073759
$ 0.073759$ 0.073759

$ 0.097803
$ 0.097803$ 0.097803

$ 0.16945
$ 0.16945$ 0.16945

+0.48%

+21.84%

+25.76%

Рыночная информация Alchemist AI (ALCH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 78.36M
$ 78.36M$ 78.36M

$ 60.05M
$ 60.05M$ 60.05M

850.00M
850.00M 850.00M

Что такое Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Our system involves Natural Language Processing (NLP), Code Generation, Web Framework Integration, and access to a Limited OS API. The Large Language Model (LLM) plays a pivotal role throughout the process, handling everything from parsing user input to generating executable code.

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Источник Alchemist AI (ALCH)

Официальный веб-сайт

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ALCH на местную валюту

1 ALCH к AUD
A$0.1488432
1 ALCH к GBP
0.07349133
1 ALCH к EUR
0.08837565
1 ALCH к USD
$0.093027
1 ALCH к MYR
RM0.41676096
1 ALCH к TRY
3.27362013
1 ALCH к JPY
¥14.64058926
1 ALCH к RUB
9.27200109
1 ALCH к INR
7.94078472
1 ALCH к IDR
Rp1,500.43527381
1 ALCH к PHP
5.45696382
1 ALCH к EGP
￡E.4.7350743
1 ALCH к BRL
R$0.59258199
1 ALCH к CAD
C$0.13302861
1 ALCH к BDT
11.0981211
1 ALCH к NGN
143.78160093
1 ALCH к UAH
3.89411022
1 ALCH к VES
Bs4.744377
1 ALCH к PKR
Rs25.85499411
1 ALCH к KZT
48.12565791
1 ALCH к THB
฿3.16942989
1 ALCH к TWD
NT$3.0419829
1 ALCH к CHF
Fr0.08186376
1 ALCH к HKD
HK$0.72375006
1 ALCH к MAD
.د.م0.93585162