Токеномика ALBERT (ALBERT)

Токеномика ALBERT (ALBERT)

Откройте для себя ключевую информацию о ALBERT (ALBERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ALBERT (ALBERT)

Memoria is the first decentralized AI Gaming and AI Agent concept platform, seamlessly merging AI-driven gaming with meme culture. It introduces innovative earning models like Wager-Fi and Host-to-Earn, where players engage in skill-based gaming, hosts earn by managing matches, and creators monetize through our AL AI Agent. Powered by our own AVAX Layer 1 Chain and $ALBERT, Memoria revolutionizes gaming, AI interaction, and digital content monetization, setting a new benchmark for AI-integrated entertainment.

Официальный сайт:
https://playmemoria.com/
Whitepaper:
https://playmemoria.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен ALBERT (ALBERT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALBERT (ALBERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 246,08K
$ 246,08K$ 246,08K
Исторический максимум:
$ 0,00192189
$ 0,00192189$ 0,00192189
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00024597
$ 0,00024597$ 0,00024597

Токеномика ALBERT (ALBERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALBERT (ALBERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALBERT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALBERT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALBERT, изучите текущую цену ALBERT!

Прогноз цены ALBERT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.