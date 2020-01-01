Токеномика ALBERT (ALBERT) Откройте для себя ключевую информацию о ALBERT (ALBERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALBERT (ALBERT) Memoria is the first decentralized AI Gaming and AI Agent concept platform, seamlessly merging AI-driven gaming with meme culture. It introduces innovative earning models like Wager-Fi and Host-to-Earn, where players engage in skill-based gaming, hosts earn by managing matches, and creators monetize through our AL AI Agent. Powered by our own AVAX Layer 1 Chain and $ALBERT, Memoria revolutionizes gaming, AI interaction, and digital content monetization, setting a new benchmark for AI-integrated entertainment. Официальный сайт: https://playmemoria.com/ Whitepaper: https://playmemoria.com/whitepaper Купить ALBERT сейчас!

Токеномика и анализ цен ALBERT (ALBERT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALBERT (ALBERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 246,08K $ 246,08K $ 246,08K Исторический максимум: $ 0,00192189 $ 0,00192189 $ 0,00192189 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024597 $ 0,00024597 $ 0,00024597 Узнайте больше о цене ALBERT (ALBERT)

Токеномика ALBERT (ALBERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALBERT (ALBERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALBERT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALBERT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALBERT, изучите текущую цену ALBERT!

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