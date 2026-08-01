Какова текущая цена Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares торгуется по цене ₽46.2779316311967424000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.00%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WMKT соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.00% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WMKT превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem WMKT демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Рыночная капитализация ₽19996137.3867120096000 ставит WMKT на 4345-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽46.2717213950383392000 до ₽46.2870599301283712000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WMKT?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WMKT?

При наличии в обращении 432084.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.