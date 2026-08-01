Какова текущая цена Aktionariat Switzerlend AG Shares?

Aktionariat Switzerlend AG Shares торгуется по цене ₽6130.176487445472000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Aktionariat Switzerlend AG Shares составляет ₽6503.538878173568000, тогда как ATL — ₽6126.435381325952000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка LENDS?

Рыночная капитализация составляет ₽167218015.9551228096000, что ставит актив на 2116-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Aktionariat Switzerlend AG Shares на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле LENDS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 27277.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Aktionariat Switzerlend AG Shares?

Aktionariat Switzerlend AG Shares входит в классификацию Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность LENDS?

Работа в сети -- позволяет LENDS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.