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Цена Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

USD

График цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) в реальном времени

$1.67
$1.67$1.67
0.00%(1D)

Цена Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) сегодня

Текущая цена Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) сегодня составляет 1.67 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AFS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) - USD

За сегодня изменение цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 90 дней изменение цены Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ 0.00000000000.00%
60 дней$ 0.00000000000.00%
90 дней$ 0--

Анализ цен Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

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Рыночная информация Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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AFS на местную валюту

1 AFS к AUD
A$2.6553
1 AFS к GBP
1.3527
1 AFS к EUR
1.6032
1 AFS к USD
$1.67
1 AFS к MYR
RM7.4148
1 AFS к TRY
59.5021
1 AFS к JPY
¥260.1526
1 AFS к RUB
166.1483
1 AFS к INR
144.5385
1 AFS к IDR
Rp27,377.0448
1 AFS к PHP
97.7284
1 AFS к EGP
￡E.84.001
1 AFS к BRL
R$10.0534
1 AFS к CAD
C$2.3881
1 AFS к BDT
202.2203
1 AFS к NGN
2,589.1346
1 AFS к UAH
70.3571
1 AFS к VES
Bs91.85
1 AFS к PKR
Rs463.1077
1 AFS к KZT
870.237
1 AFS к THB
฿56.6798
1 AFS к TWD
NT$54.7426
1 AFS к CHF
Fr1.503
1 AFS к HKD
HK$12.9926
1 AFS к MAD
.د.م16.6666