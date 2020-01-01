Токеномика Aki Network (AKI) Откройте для себя ключевую информацию о Aki Network (AKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aki Network (AKI) Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Официальный сайт: https://akiprotocol.io/ Whitepaper: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Купить AKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Aki Network (AKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aki Network (AKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,79M $ 12,79M $ 12,79M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,69B $ 1,69B $ 1,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,17M $ 15,17M $ 15,17M Исторический максимум: $ 0,065411 $ 0,065411 $ 0,065411 Исторический минимум: $ 0,00236656 $ 0,00236656 $ 0,00236656 Текущая цена: $ 0,007582 $ 0,007582 $ 0,007582 Узнайте больше о цене Aki Network (AKI)

Токеномика Aki Network (AKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aki Network (AKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKI, изучите текущую цену AKI!

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