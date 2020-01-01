Токеномика Aki Network (AKI)

Токеномика Aki Network (AKI)

Откройте для себя ключевую информацию о Aki Network (AKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

Официальный сайт:
https://akiprotocol.io/
Whitepaper:
https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/

Токеномика и анализ цен Aki Network (AKI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aki Network (AKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,79M
$ 12,79M$ 12,79M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,69B
$ 1,69B$ 1,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,17M
$ 15,17M$ 15,17M
Исторический максимум:
$ 0,065411
$ 0,065411$ 0,065411
Исторический минимум:
$ 0,00236656
$ 0,00236656$ 0,00236656
Текущая цена:
$ 0,007582
$ 0,007582$ 0,007582

Токеномика Aki Network (AKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aki Network (AKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AKI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AKI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKI, изучите текущую цену AKI!

Прогноз цены AKI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.