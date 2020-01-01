Токеномика AITRUMP (AITRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о AITRUMP (AITRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AITRUMP (AITRUMP) If humanity goes belly-up when AI takes over, Trump's die-hards will thrive, because they've got AI Trump - the digital dictator with a Twitter ban that is back for some revenge. Introducing AI Trump, the cyber reincarnation of the king of chaos, supercharged by AI to stir up, disrupt, and guard the most bonkers fun in existence, all while amassing the wildest cult following on the Solana Chain. This is where AI merges with MAGA to unleash a pandemonium so outrageous, it might just save the world... or end it. Join the circus of absurdity with a community so off the rails, they make reality TV look tame. They're here to challenge everything, especially the truth. $AITRUMP is the meme coin that's the fuel for this madcap journey, driving us towards a future where policy is a punchline, and satire is the new constitution. Официальный сайт: https://aitrump.io/ Купить AITRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен AITRUMP (AITRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AITRUMP (AITRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,20K $ 27,20K $ 27,20K Общее предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M Оборотное предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,19K $ 27,19K $ 27,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AITRUMP (AITRUMP)

Токеномика AITRUMP (AITRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AITRUMP (AITRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AITRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AITRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AITRUMP, изучите текущую цену AITRUMP!

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