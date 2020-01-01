Токеномика Airina Bolgur (BOLGUR) Откройте для себя ключевую информацию о Airina Bolgur (BOLGUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Airina Bolgur (BOLGUR) It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Официальный сайт: https://bolgur.ai/ Купить BOLGUR сейчас!

Токеномика и анализ цен Airina Bolgur (BOLGUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Airina Bolgur (BOLGUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.63K $ 3.63K $ 3.63K Общее предложение: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Оборотное предложение: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.13K $ 6.13K $ 6.13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Airina Bolgur (BOLGUR)

Токеномика Airina Bolgur (BOLGUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Airina Bolgur (BOLGUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOLGUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOLGUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOLGUR, изучите текущую цену BOLGUR!

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