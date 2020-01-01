Токеномика Air Fryer Guy (FRYER) Откройте для себя ключевую информацию о Air Fryer Guy (FRYER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Air Fryer Guy (FRYER) The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply. Официальный сайт: https://www.tiktok.com/@airfryerguy Купить FRYER сейчас!

Токеномика и анализ цен Air Fryer Guy (FRYER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Air Fryer Guy (FRYER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,63K $ 7,63K $ 7,63K Общее предложение: $ 995,24M $ 995,24M $ 995,24M Оборотное предложение: $ 958,46M $ 958,46M $ 958,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,93K $ 7,93K $ 7,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Air Fryer Guy (FRYER)

Токеномика Air Fryer Guy (FRYER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Air Fryer Guy (FRYER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRYER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRYER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRYER, изучите текущую цену FRYER!

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