Токеномика AInalyzr (AINAL) Откройте для себя ключевую информацию о AInalyzr (AINAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AInalyzr (AINAL) Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Официальный сайт: https://ainalyzr.io Купить AINAL сейчас!

Токеномика и анализ цен AInalyzr (AINAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AInalyzr (AINAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,54K $ 5,54K $ 5,54K Общее предложение: $ 941,49M $ 941,49M $ 941,49M Оборотное предложение: $ 941,49M $ 941,49M $ 941,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,54K $ 5,54K $ 5,54K Исторический максимум: $ 0,00178751 $ 0,00178751 $ 0,00178751 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AInalyzr (AINAL)

Токеномика AInalyzr (AINAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AInalyzr (AINAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AINAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AINAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AINAL, изучите текущую цену AINAL!

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