Токеномика Aiki (AIKI) Откройте для себя ключевую информацию о Aiki (AIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aiki (AIKI) Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Официальный сайт: https://aikigame.io/ Whitepaper: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Купить AIKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Aiki (AIKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aiki (AIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 492,84K $ 492,84K $ 492,84K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 492,84K $ 492,84K $ 492,84K Исторический максимум: $ 0,01706637 $ 0,01706637 $ 0,01706637 Исторический минимум: $ 0,00441864 $ 0,00441864 $ 0,00441864 Текущая цена: $ 0,00492854 $ 0,00492854 $ 0,00492854 Узнайте больше о цене Aiki (AIKI)

Токеномика Aiki (AIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aiki (AIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIKI, изучите текущую цену AIKI!

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