Токеномика Aiki (AIKI)

Токеномика Aiki (AIKI)

Откройте для себя ключевую информацию о Aiki (AIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

Официальный сайт:
https://aikigame.io/
Whitepaper:
https://aiki.gitbook.io/aikis-diary

Токеномика и анализ цен Aiki (AIKI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aiki (AIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 492,84K
$ 492,84K$ 492,84K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 492,84K
$ 492,84K$ 492,84K
Исторический максимум:
$ 0,01706637
$ 0,01706637$ 0,01706637
Исторический минимум:
$ 0,00441864
$ 0,00441864$ 0,00441864
Текущая цена:
$ 0,00492854
$ 0,00492854$ 0,00492854

Токеномика Aiki (AIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aiki (AIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIKI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIKI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIKI, изучите текущую цену AIKI!

Прогноз цены AIKI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.