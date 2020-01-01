Токеномика Aidi Finance (AIDI) Откройте для себя ключевую информацию о Aidi Finance (AIDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aidi Finance (AIDI) Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. Официальный сайт: https://www.aidiverse.com/ Купить AIDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Aidi Finance (AIDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aidi Finance (AIDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,40K $ 42,40K $ 42,40K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 795,01M $ 795,01M $ 795,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,34K $ 53,34K $ 53,34K Исторический максимум: $ 0,00196851 $ 0,00196851 $ 0,00196851 Исторический минимум: $ 0,00001964 $ 0,00001964 $ 0,00001964 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aidi Finance (AIDI)

Токеномика Aidi Finance (AIDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aidi Finance (AIDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDI, изучите текущую цену AIDI!

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