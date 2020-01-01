Токеномика AICM Marketplace (AICM) Откройте для себя ключевую информацию о AICM Marketplace (AICM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AICM Marketplace (AICM) AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Официальный сайт: https://aicm.store/ Купить AICM сейчас!

Токеномика и анализ цен AICM Marketplace (AICM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AICM Marketplace (AICM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 805,65K $ 805,65K $ 805,65K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 805,65K $ 805,65K $ 805,65K Исторический максимум: $ 0,04414665 $ 0,04414665 $ 0,04414665 Исторический минимум: $ 0,00145901 $ 0,00145901 $ 0,00145901 Текущая цена: $ 0,00402799 $ 0,00402799 $ 0,00402799 Узнайте больше о цене AICM Marketplace (AICM)

Токеномика AICM Marketplace (AICM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AICM Marketplace (AICM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AICM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AICM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AICM, изучите текущую цену AICM!

Прогноз цены AICM Хотите узнать, куда может двигаться AICM? Наша страница прогноза цены AICM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AICM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!