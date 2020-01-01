Токеномика AICM Marketplace (AICM)

Токеномика AICM Marketplace (AICM)

Откройте для себя ключевую информацию о AICM Marketplace (AICM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AICM Marketplace (AICM)

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade.

The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

Официальный сайт:
https://aicm.store/

Токеномика и анализ цен AICM Marketplace (AICM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AICM Marketplace (AICM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 805,65K
$ 805,65K$ 805,65K
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 805,65K
$ 805,65K$ 805,65K
Исторический максимум:
$ 0,04414665
$ 0,04414665$ 0,04414665
Исторический минимум:
$ 0,00145901
$ 0,00145901$ 0,00145901
Текущая цена:
$ 0,00402799
$ 0,00402799$ 0,00402799

Токеномика AICM Marketplace (AICM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AICM Marketplace (AICM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AICM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AICM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AICM, изучите текущую цену AICM!

Прогноз цены AICM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.