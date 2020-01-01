Токеномика Agrello (DLT) Откройте для себя ключевую информацию о Agrello (DLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agrello (DLT) Agrello is an Estonian high-tech company focusing on building borderless networks of trust powered by digital identities and signatures. Agrello’s products are built upon the strong digital identity, that connects the real person verification and strong authentication methods together to provide secure applications for customer on-boarding, secure transactions and electronic signatures. Agrello exists with the mandate to empower the digital economy and the people who drive it. Currently, Agrello products are available in app stores and enable people to trust each other regardless of whether or not they have ever met in person. Официальный сайт: https://www.agrello.org/ Whitepaper: https://docs.agrello.org/Agrello-Self-Aware_Whitepaper-English.pdf Купить DLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Agrello (DLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agrello (DLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,88K $ 20,88K $ 20,88K Общее предложение: $ 130,27M $ 130,27M $ 130,27M Оборотное предложение: $ 82,01M $ 82,01M $ 82,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,17K $ 33,17K $ 33,17K Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025459 $ 0,00025459 $ 0,00025459 Узнайте больше о цене Agrello (DLT)

Токеномика Agrello (DLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agrello (DLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DLT, изучите текущую цену DLT!

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