Токеномика AgenTensor (AGTS) Откройте для себя ключевую информацию о AgenTensor (AGTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgenTensor (AGTS) Unveiling AI-Generated Content, Detecting Deepfakes, and Decentralized Mining on Bittensor Subnets. What Does AgenTensor Offer? 🔹 Deepfake Detector: Verify the authenticity of images, text, audio, and video. 🔹 Project Detector: Evaluate social media, websites, and documents for AI-generated patterns. 🔹 AgenTAO Stream: Earn $TAO tokens by staking $AGTS and contributing to network growth through decentralized mining. Официальный сайт: https://agentensor.com/ Whitepaper: https://docs.agentensor.com/ Купить AGTS сейчас!

Токеномика и анализ цен AgenTensor (AGTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgenTensor (AGTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,66K $ 50,66K $ 50,66K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,66K $ 50,66K $ 50,66K Исторический максимум: $ 0,086213 $ 0,086213 $ 0,086213 Исторический минимум: $ 0,00162616 $ 0,00162616 $ 0,00162616 Текущая цена: $ 0,00241215 $ 0,00241215 $ 0,00241215 Узнайте больше о цене AgenTensor (AGTS)

Токеномика AgenTensor (AGTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgenTensor (AGTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGTS, изучите текущую цену AGTS!

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