Токеномика AetherX (AETX) Откройте для себя ключевую информацию о AetherX (AETX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AetherX (AETX) AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies. Официальный сайт: https://www.aetx.io/ Whitepaper: https://www.aetx.io/pdf/AETX%20Whitepaper.pdf Купить AETX сейчас!

Токеномика и анализ цен AetherX (AETX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AetherX (AETX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,62K $ 95,62K $ 95,62K Общее предложение: $ 18,00T $ 18,00T $ 18,00T Оборотное предложение: $ 18,00T $ 18,00T $ 18,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,62K $ 95,62K $ 95,62K Исторический максимум: $ 0,01853967 $ 0,01853967 $ 0,01853967 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AetherX (AETX)

Токеномика AetherX (AETX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AetherX (AETX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AETX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AETX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AETX, изучите текущую цену AETX!

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