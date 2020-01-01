Токеномика Adrena (ADX) Откройте для себя ключевую информацию о Adrena (ADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Adrena (ADX) What Is Adrena (ADX)? Adrena is a decentralized, open source, peer-to-pool spot and perpetual exchange built on Solana with low swap fees and low price impact trades. The dapp is permissionless, meaning anyone can trade directly from their own wallet unlike most perp dexs which require you to create an account and deposit assets. Trading is supported by a multi-asset pool that earns liquidity providers fees from lending to traders, swap fees, and additonal token incentives. The application is supported by a 2-token model; $ADX (governance token) and $ALP (LP token). $ADX gives users voting rights to control the platform through the Adrena DAO. $ADX also participates in 20% revenue share of the platform. $ALP is the representation of the multi-asset pool and earns 70% of the platform revenue. Официальный сайт: https://www.adrena.xyz Купить ADX сейчас!

Токеномика и анализ цен Adrena (ADX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adrena (ADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Общее предложение: $ 301,20M $ 301,20M $ 301,20M Оборотное предложение: $ 294,06M $ 294,06M $ 294,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,60M $ 7,60M $ 7,60M Исторический максимум: $ 0,234875 $ 0,234875 $ 0,234875 Исторический минимум: $ 0,01215506 $ 0,01215506 $ 0,01215506 Текущая цена: $ 0,02517984 $ 0,02517984 $ 0,02517984 Узнайте больше о цене Adrena (ADX)

Токеномика Adrena (ADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adrena (ADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADX, изучите текущую цену ADX!

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