Токеномика AdEx (ADX)

Токеномика AdEx (ADX)

Откройте для себя ключевую информацию о AdEx (ADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AdEx (ADX)

AdEx (ADX) is a Web3 infrastructure platform designed to empower the creation of applications and enhance user experience. Since its launch in 2017, AdEx has transformed from an ad solution to a comprehensive ecosystem, offering innovative technologies like the AdEx advertising platform and AURA - a Web3 AI agent framework. AURA is the first product in a new suite of tools AdEx is launching to improve user experience across Web3.

Официальный сайт:
https://www.adex.network/
Whitepaper:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec

Токеномика и анализ цен AdEx (ADX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AdEx (ADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,99M
$ 11,99M$ 11,99M
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 147,90M
$ 147,90M$ 147,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,16M
$ 12,16M$ 12,16M
Исторический максимум:
$ 3,49
$ 3,49$ 3,49
Исторический минимум:
$ 0,03511504
$ 0,03511504$ 0,03511504
Текущая цена:
$ 0,081096
$ 0,081096$ 0,081096

Токеномика AdEx (ADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AdEx (ADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ADX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ADX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADX, изучите текущую цену ADX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.