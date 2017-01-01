Токеномика AdEx (ADX) Откройте для себя ключевую информацию о AdEx (ADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AdEx (ADX) AdEx (ADX) is a Web3 infrastructure platform designed to empower the creation of applications and enhance user experience. Since its launch in 2017, AdEx has transformed from an ad solution to a comprehensive ecosystem, offering innovative technologies like the AdEx advertising platform and AURA - a Web3 AI agent framework. AURA is the first product in a new suite of tools AdEx is launching to improve user experience across Web3. Официальный сайт: https://www.adex.network/ Whitepaper: https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec Купить ADX сейчас!

Токеномика и анализ цен AdEx (ADX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AdEx (ADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,99M $ 11,99M $ 11,99M Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 147,90M $ 147,90M $ 147,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,16M $ 12,16M $ 12,16M Исторический максимум: $ 3,49 $ 3,49 $ 3,49 Исторический минимум: $ 0,03511504 $ 0,03511504 $ 0,03511504 Текущая цена: $ 0,081096 $ 0,081096 $ 0,081096 Узнайте больше о цене AdEx (ADX)

Токеномика AdEx (ADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AdEx (ADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADX, изучите текущую цену ADX!

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