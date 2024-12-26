Цена Academic Labs (AAX)
Текущая цена Academic Labs (AAX) сегодня составляет 0.01649198 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 198.05K USD. Цена AAX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Academic Labs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 267.69K USD
- Изменение цены Academic Labs в течение дня составляет -15.13%
- Оборотное предложение составляет 11.99M USD
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За сегодня изменение цены Academic Labs на USD составило $ -0.00294201482540392.
За последние 30 дней изменение цены Academic Labs на USD составило $ -0.0075850062.
За последние 60 дней изменение цены Academic Labs на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Academic Labs на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00294201482540392
|-15.13%
|30 дней
|$ -0.0075850062
|-45.99%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Academic Labs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.36%
-15.13%
+0.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
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