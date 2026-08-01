Что сейчас торгуется у abrdn Physical Platinum Shares xStock?

Текущая цена: ₽1176.203763977088000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.17%.

Привлекает ли PPLTX внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок abrdn Physical Platinum Shares xStock?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно PPLTX?

При наличии 11903.88987023459 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как abrdn Physical Platinum Shares xStock соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽149646.489444471712000 и ATL — ₽1057.984810600256000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется abrdn Physical Platinum Shares xStock?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность abrdn Physical Platinum Shares xStock.