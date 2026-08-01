Что сейчас торгуется у abrdn Physical Palladium Shares xStock?

Текущая цена: ₽1933.403642567936000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли PALLX внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок abrdn Physical Palladium Shares xStock?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно PALLX?

При наличии 7349.519490162691 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как abrdn Physical Palladium Shares xStock соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽12196.00594963520000 и ATL — ₽1932.655421344032000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется abrdn Physical Palladium Shares xStock?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность abrdn Physical Palladium Shares xStock.