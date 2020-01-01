Токеномика ABE CTO (ABE) Откройте для себя ключевую информацию о ABE CTO (ABE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ABE CTO (ABE) The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape. Официальный сайт: https://ctoabe.com/ Купить ABE сейчас!

Токеномика и анализ цен ABE CTO (ABE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABE CTO (ABE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 387,75K $ 387,75K $ 387,75K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 387,75K $ 387,75K $ 387,75K Исторический максимум: $ 0,00194707 $ 0,00194707 $ 0,00194707 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00038777 $ 0,00038777 $ 0,00038777 Узнайте больше о цене ABE CTO (ABE)

Токеномика ABE CTO (ABE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ABE CTO (ABE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABE, изучите текущую цену ABE!

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