Цена ABE CTO (ABE)
Текущая цена ABE CTO (ABE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 864.98K USD. Цена ABE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ABE CTO:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены ABE CTO в течение дня составляет +6.29%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены ABE CTO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ABE CTO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ABE CTO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ABE CTO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+6.29%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ABE CTO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.46%
+6.29%
-16.92%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
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