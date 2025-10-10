Токеномика Aavegotchi KEK (KEK) Откройте для себя ключевую информацию о Aavegotchi KEK (KEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Aavegotchi KEK (KEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aavegotchi KEK (KEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,58K $ 32,58K $ 32,58K Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 51,60M $ 51,60M $ 51,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Исторический максимум: $ 1,46 $ 1,46 $ 1,46 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00063137 $ 0,00063137 $ 0,00063137 Узнайте больше о цене Aavegotchi KEK (KEK) Купить KEK сейчас!

Информация о Aavegotchi KEK (KEK) KEK is the rarest alchemica raw element of the Gotchiverse with 10 billion total supply. KEK can be harvested by players who own or borrow an Aavegotchi in the Gotchiverse game. KEK is the rarest alchemica raw element of the Gotchiverse with 10 billion total supply. KEK can be harvested by players who own or borrow an Aavegotchi in the Gotchiverse game. Официальный сайт: https://www.aavegotchi.com/

Токеномика Aavegotchi KEK (KEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aavegotchi KEK (KEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEK, изучите текущую цену KEK!

Прогноз цены KEK Хотите узнать, куда может двигаться KEK? Наша страница прогноза цены KEK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KEK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!