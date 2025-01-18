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Цена Aave yVault (YVAAVE)

USD

График цены Aave yVault (YVAAVE) в реальном времени

$329.29
$329.29$329.29
-1.70%(1D)

Цена Aave yVault (YVAAVE) сегодня

Текущая цена Aave yVault (YVAAVE) сегодня составляет 329.5 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена YVAAVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave yVault:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave yVault в течение дня составляет -1.70%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave yVault (YVAAVE) - USD

За сегодня изменение цены Aave yVault на USD составило $ -5.7540885081424.
За последние 30 дней изменение цены Aave yVault на USD составило $ -22.5926947000.
За последние 60 дней изменение цены Aave yVault на USD составило $ +301.8993995500.
За последние 90 дней изменение цены Aave yVault на USD составило $ +163.549968893279.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -5.7540885081424-1.70%
30 дней$ -22.5926947000-6.85%
60 дней$ +301.8993995500+91.62%
90 дней$ +163.549968893279+98.55%

Анализ цен Aave yVault (YVAAVE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave yVault: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 330.88
$ 330.88$ 330.88

$ 357.36
$ 357.36$ 357.36

$ 416.71
$ 416.71$ 416.71

-0.08%

-1.70%

+11.88%

Рыночная информация Aave yVault (YVAAVE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Aave yVault (YVAAVE)

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Источник Aave yVault (YVAAVE)

Официальный веб-сайт

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YVAAVE на местную валюту

1 YVAAVE к AUD
A$530.495
1 YVAAVE к GBP
270.19
1 YVAAVE к EUR
319.615
1 YVAAVE к USD
$329.5
1 YVAAVE к MYR
RM1,482.75
1 YVAAVE к TRY
11,674.185
1 YVAAVE к JPY
¥51,507.44
1 YVAAVE к RUB
33,770.455
1 YVAAVE к INR
28,528.11
1 YVAAVE к IDR
Rp5,401,638.48
1 YVAAVE к PHP
19,292.225
1 YVAAVE к EGP
￡E.16,606.8
1 YVAAVE к BRL
R$2,009.95
1 YVAAVE к CAD
C$474.48
1 YVAAVE к BDT
40,034.25
1 YVAAVE к NGN
513,239.085
1 YVAAVE к UAH
13,875.245
1 YVAAVE к VES
Bs17,793
1 YVAAVE к PKR
Rs91,858.01
1 YVAAVE к KZT
174,892.01
1 YVAAVE к THB
฿11,331.505
1 YVAAVE к TWD
NT$10,837.255
1 YVAAVE к CHF
Fr299.845
1 YVAAVE к HKD
HK$2,563.51
1 YVAAVE к MAD
.د.م3,308.18